Spiraglio. Secondo Sky Sport, infatti, si sta aprendo uno spiraglio per il rinnovo di Adrien Rabiot con la Juventus. Le cifre chieste dal francese fin qui sono state elevatissime, ma dal club bianconero filtra ottimismo sul prolungamento del contratto in scadenza a luglio del francese. Il motivo? A Torino con Massimiliano Allegri è tornato ad essere un giocatore importante e lasciare ora è più difficile.Come scrive la Gazzetta, però, "al di là della ricca concorrenza della Premier (occhio al Liverpool), la partecipazione alla prossima Champions League della Signora sarà determinante per il sì del Duca".