La Juve punta forte su Rodrigo Bentancur. Il centrocampista uruguaiano è stato ancora una volta tra i migliori in campo nel pareggio in Coppa Italia contro il Milan. E' il giocatore del presente e del futuro della Juventus, che negli ultimi mesi, come riporta Calciomercato.com, ha anche trovato l'intesa con il Boca JUniors per togliere dagli accordi il 50% sulla futura rivendita. Come? Versando nelle casse del club argentino due milioni all'anno per otto anni. Parallelamente, di anno in anno la percentuale sulla futura rivendità si abbasserà fino ad arrivare a zero. E a quel punto, la Juve, non avrà più vincoli col Boca per Bentancur.