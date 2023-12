Laè al lavoro per rinforzare il centrocampo durante la finestra di mercato di gennaio, mirando a un colpo importante come Teun Koopmeiners. Tuttavia, per affrontare una trattativa di almeno 40-45 milioni, fondi attualmente al di là delle risorse disponibili di Giuntoli e Manna, potrebbero essere necessari sacrifici. La Continassa, secondo la Gazzetta, sta valutando la possibilità di cedere due dei tre gioiellini già a gennaio per generare risorse e concretizzare l'affare di vertice. I principali candidati al sacrificio sembrano essere Soulé e Iling Junior, ma attenzione anche a Yildiz, ambito in Premier League dove i finanziamenti abbondano.