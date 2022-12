è tra quei giovani giocatori che potrebbero lasciare momentaneamente laa gennaio. L'argentino ha fin qui trovato poco spazio, meno di 200 minuti in totale e ci sono diversi club interessati in Serie A. Come riporta la Gazzetta dello Sport, le condizioni di Juan Cuadrado e la mancanza di alternative sulla fascia destra dove Soulé ha giocato in amichevole, potrebbero anche far cambiare i piani della Juventus.