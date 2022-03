Soulé come Dybala, al contrario, però. Sì, parliamo di mercato ma no, non parliamo di un addio del trequartista argentino classe 2003. Più che altro, un arrivederci. Infatti, secondo quanto riporta SerieBnews, Soulé potrebbe trasferirsi in prestito al Palermo, nella prossima stagione, se la squadra siciliana dovesse riuscire a conquistare la promozione in Serie B.