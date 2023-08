Rimane incerto il futuro di Matias Soulé, entrato bene contro l'Atalanta in amichevole. Sul talento argentino non sono mancati in questa estate gli interessamenti anche se al momento nessuna squadra ha accontentato le richieste della Juve che per cederlo a titolo definitivo chiede, secondo Sportiitalia, non meno di 15 milioni di euro.