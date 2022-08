Sorpresa in casa, lato mercato. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, Nicolòsarebbe sceso nelle gerarchie di Massimiliano Allegri e la sua permanenza in bianconero è tutt'altro che scontata. In questo scenario si inserisce la Cremonese che si sarebbe fatta nuovamente avanti per il prestito del centrocampista classe 2001.