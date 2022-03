Per la sessione estiva di calciomercato, la Juventus sogna in grande. Negli ultimi giorni, alla società bianconera è stato accostato anche il nome di Salah, che sembra sempre più lontano dal Liverpool. Secondo quanto riporta As, però, il Barcellona sarebbe pronto ad affondare il colpo e fare un'offerta per superare la Juve e portare in blaugrana l'attaccante egiziano.