La ricerca di un centrocampista dai piedi buoni, in grado di far girare la squadra. Questo uno degli obiettivi degli uomini di mercato della Juventus, per la sessione estiva. Tra i nomi nella lista dei desideri, anche quello del centrocampista del Leicester, Youri Tielemans. Secondo quanto riporta The Express, però, tra i club in concorrenza per accaparrarselo, sarebbe il Chelsea in vantaggio.