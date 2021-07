è pronto a fare il grande salto nel calcio europeo. Il gioiellino classe 2002 del Santos è seguito da tempo dalla Juventus, pronta a un testa a testa tutto italiano con il Milan per assicurarsi l'attaccante: secondo quanto racconta SportMediaset, i bianconeri hanno alzato il pressing per il giocatore dopo l'ultima offerta rossonera di 5/6 milioni respinta al mittente. Il Santos ne vuole almeno 10 ma il giocatore si libera a zero dal 31 dicembre, la Juve mette la freccia e supera il Milan.