Se nella prossima stagione la Juventus sarà fuori dalla Champions League, la società andrà incontro ad un ridimensionamento totale del progetto: sportivo ed economico. Se si somma questo alla mancanza di ricavi per l'emergenza sanitaria in atto, diventa chiaro quanto diventi importante tagliare i costi. Ad oggi, in rosa sono diversi i sacrificabili, quelli che andranno ad essere sacrificati sull'altare della plusvalenza. Come conferma anche todofichajes.com, però, c'è un incedibile: ​Matthijs de Ligt, individuato come leader del futuro prossimo. Da parte sua, anche il calciatore si troverebbe molto bene a Torino e sarebbe intenzionato ad andare avanti, con sempre più responsabilità.