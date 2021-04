Anche nel mercato futuro la Juventus lavorerà soprattutto per ringiovanire la rosa. Dietro e davanti, dove uno dei nomi nel mirino è Francisco Trincao del Barcellona. Secondo Transfermarkt la Juventus avrebbe già fatto un sondaggio per il classe '99 sul quale si è già mosso anche il Milan. Ai tempi del Braga era uno dei migliori talenti del calcio portoghese, in Spagna sta avendo qualche difficoltà e così il Barça potrebbe farlo partire alla fine della stagione. E la Juve è già in prima fila.