C'è anche la Juventus nella corsa per Sandro Tonali. L'Inter ha già ottenuto il sì del giocatore e ora dovrà trattare con il Brescia, più indietro il Milan e adesso anche Paratici si è fatto avanti per il centrocampista classe 2000 destinato a diventare il futuro del calcio italiano. Secondo il Corriere dello Sport la Juve ha fatto un primo sondaggio per Tonali senza affondare il colpo. I bianconeri, come anche gli altri club, sono rimasti colpiti in positivo dalla sua prima stagione in Serie A, nella quale si sta giocando la salvezza col Brescia.