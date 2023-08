Colpo di scena in casa Juventus. Secondo quanto riferito da Sportitalia, la Juventus avrebbe sondato il terreno per Gianluigi Donnarumma. Il portiere campano non è considerato inamovibile dal nuovo tecnico del Psg Luis Enrique e in caso di un addio pesante in porta per il club bianconero (Szczesny sondato dal Bayern), la pista potrebbe aprirsi.