Inseguito a lungo la scorsa estate dalla Juventus, Edin Dzeko è entrato prepotentemente nell’occhio del ciclone del mercato dopo la rottura con il tecnico della Roma Paulo Fonseca. Giallorossi e Inter hanno provato a mettere in piedi uno scambio con Sanchez, conclusosi in un nulla di fatto per questione d’ingaggi. Come riporta il Corriere dello Sport, anche il Manchester United ha sondato il terreno per il centravanti bosniaco, ma i tempi ristretti mettono in salita una possibile trattativa.