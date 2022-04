Come riportato da Calciomercato.com, anche la Juve nelle ultime settimane si è fatta viva con il Sassuolo per Davide Frattesi, centrocampista classe 1999 cresciuto in maniera evidente tanto da entrare nel giro della Nazionale. Su di lui ci sono anche Milan, Roma e Inter, con i nerazzurri che al momento sembrano in vantaggio sulle concorrenti e che a breve potrebbero provare a imbastire con i neroverdi una trattativa che coinvolga anche Gianluca Scamacca, obiettivo numero uno per l'attacco. I bianconeri, comunque, restano alla finestra, in attesa di capire l'evolversi della situazione.