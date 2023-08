La Juventus è piena di giovani di talento e non tutti però potranno rimanere in bianconero già in questa stagione. C'è però anche chi il club considera fuori dal mercato perché ha grandissima fiducia nel loro sviluppo. E' il caso di Huijsen, difensore olandese e Kenan Yildiz, che pochi giorni fa ha esordito con la prima squadra. Lo riferisce Tuttosport.