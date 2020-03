La Roma ha tutte le intenzioni di riscattare Chris Smalling, difensore arrivato in prestito in estate dal Manchester United. È quanto riporta Sky Sport, secondo cui il club giallorosso vorrebbe tenerlo come perno della difesa anche in futuro, visto la sua leadership in campo e all’interno dello spogliatoio, con cui ha maturato un grande feeling. Una crescita esponenziale che lo ha portato anche a scalare le gerarchie in Nazionale. Per portarlo definitivamente nella Capitale, però, ci sono due grossi nodi: il prezzo del cartellino, valutato dai Red Devils non meno di 25 milioni di euro, e l’ingaggio pari a 3 milioni netti a stagione. Ostacoli che la Roma cercherà di oltrepassare per il difensore inglese, entrato anche in orbita Juventus.