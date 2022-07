Si svolgerà domani il summit - inizialmente previsto per la giornata di oggi - tra lae l'entourage di Nicolò, al centro del quale ci sarà ancora il possibile rinnovo di contratto del giocatore classe 2001, attualmente in scadenza nel 2023. Per il suo futuro, stando a quanto riportato da TMW, si parlerà anche di eventuali ipotesi di prestito, per replicare l'esperienza della scorsa stagione che ha visto il centrocampista di proprietà bianconera indossare con ottimi risultati la maglia della Cremonese, neo promossa in Serie A.