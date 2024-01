Negli studi di Sky Sport, post, si è fatto il punto anche sul mercato del club bianconero. Queste le parole di Luca Marchetti: "all'Atletico è un'operazione in via di definizione, sarà una settimana decisiva anche perché il mercato si sta avviando alla conclusione. La Juve si mantiene vigile sulla possibilità di un, di cui avrebbe bisogno almeno a livello numerico: non vorrebbe uno qualsiasi, ma un potenziale titolare. Il nome forte era quello di Henderson, che però è andato all'Ajax. La Juve vorrebbe uno tra Koopmeiners ed Ederson, per farvi capire il livello, ma l'Atalanta non li darà mai adesso".