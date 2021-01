Tra le alternative a Scamacca, la Juventus continua a considerare Fernando Llorente, ai margini del Napoli e attratto dal ritorno in Spagna. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull’ex centravanti bianconero: “Operazione nostalgia o nuova maglia in Serie A? È la situazione di Fernando Llorente, l’attaccante del Napoli nuovamente con le valigie in mano. Nelle ultime ore si è rifatto sotto l’Athletic Bilbao, il primo amore della punta, la squadra che lo ha svezzato, fatto crescere e reso un bomber di razza. Sarebbe un ritorno a casa, quella stessa opzione solo accarezzata nelle ultime tumultuose ore di mercato dello scorso ottobre. Tra il telefono rovente del ds partenopeo Giuntoli e i tentativi last minute. Non se ne fece nulla. Ora i baschi ci riprovano e sfidano l’Udinese, che fa sul serio e vorrebbe Llorente in Friuli, a prescindere dalla cessione di Lasagna. Così, dopo i sondaggi della Juventus, il gigante Fernando valuta quale maglia indossare. Ai saluti (forse) col Napoli, tra un possibile Amarcord e la missione salvezza in maglia bianconera di casa Pozzo.