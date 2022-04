1









Negli uffici della Continassa, i dirigenti bianconeri sono sempre alla costante ricerca di un profilo adatto a raccogliere l'eredità che verrà lasciata da Paulo Dybala nella prossima stagione. I nomi più caldi sono quelli di Angel Di Maria e di Nicolò Zaniolo, con il primo che offrirebbe più garanzie tecniche ma che ha circa 10 anni in più rispetto al giallorosso. Intanto, dall'Inghilterra sembra che si siano aggiunte altre pretendenti per il giallorosso, perchè stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, anche Newcastle e Tottenham avrebbero iniziato a sondare il terreno per l'ex giocatore dell'Inter.