Dusan Vlahovic è lo "Zlatan Ibrahimovic di Serbia". Questa almeno è la definizione che il Daily Star dà del centravanti della Fiorentina, che ha fatto male alla Juventus sia all'andata che al ritorno in questo campionato. Il tabloid inglese parla di lui in chiave mercato, menzionando due club di Premier League che si sono interessati: si tratta del Liverpool e del Manchester United, che ingrosserebbero una concorrenza già molto ricca in Italia, tra Juve, Milan e Roma. Vlahovic ha messo a segno ben 17 gol finora nella Serie A 2020-2021.