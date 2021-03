Robin Gosens resta nei pensieri della Juventus. Straripante sulla fascia sinistra, farebbe al caso dei bianconeri ma non solo, perché il nazionale tedesco è ambito da diversi top club. Come riporta Calciomercato.com, l’Inter ci ha pensato la scorsa estate, senza trovare apertura da parte dell’Atalanta per un prestito con obbligo di riscatto a verificarsi di determinate condizioni. Ci pensano anche in Inghilterra, dove il Manchester City di Pep Guardiola stima da tempo le qualità tecniche e fisiche dell’ex Heracles.