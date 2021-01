Un fulmine a ciel sereno, Diego Costa all’improvviso è diventato uno svincolato di lusso dopo aver rescisso il suo contratto con l’Atletico Madrid. Potrebbe rappresentare una ghiotta occasione per la Juventus, che al momento non sembrerebbe interessata, e così altri club si muovono. Si è vociferato di un trasferimento in Brasile – lui brasiliano naturalizzato spagnolo – ma anche in Inghilterra ci stanno pensando. Come scrive Calciomercato.com, è il Wolverhampton a valutare seriamente questa opportunità, dopo il brutto infortunio di Raul Jimenez e le difficoltà di inserimento del baby Fabio Silva.