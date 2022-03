Le maggiori attenzioni in casa Juve sono rivolte tutte alla sfida contro lo Spezia, ma la società della Continassa continua incessantemente a lavorare anche per il futuro, nel tentativo di consegnare ulteriori rinforzi di qualità a mister Allegri. Uno degli obiettivi annunciati è il difensore del Torino Bremer, sempre più oggetto dei desideri di Madama e di tutte le big del caso. Su di lui si era mosso anche l'Inter che aveva già iniziato a sondare il terreno, anche se in queste ultime ore si sarebbero aggiunte delle minacce provenienti dall'Inghilterra. Stando alle ultime indiscrezioni infatti, anche il Manchester United e il Tottenham sarebbero sulle tracce del centrale granata e la sensazione è che si possa scaturire una vera e propria asta nella sessione di giugno.