Il mercato di Juventus e Manchester United potrebbe intrecciarsi e non solo per quanto riguarda Paul Pogba, autentico sogno bianconero. Il futuro del francese all’Old Trafford è in bilico, come rivelato qualche mese fa dall’agente Mino Raiola, per questo i Red Devils si stanno guardando attorno, scandagliando il mercato in cerca dei migliori talenti sulla piazza. Stando a quanto riporta la stampa britannica, la ricerca ha portato a due obiettivi da tempo accostati alla Juve: Houssem Aouar del Lione e Ryan Gravenberch dell’Ajax.