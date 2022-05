Sirene dalla Germania per Koni De Winter. Secondo quanto riportato da TMW, il difensore belga della Juve Under 23 è entrato nel mirino del Bayer Leverkusen, che vorrebbe sostituire con lui il sudamericano Piero Hincapiè, che sembra prossimo a lasciare il club. Al giocatore classe 2002 le pretendenti non mancano: su di lui ci sarebbero anche il Bochum e alcune squadre di Premier League, alla finestra per monitorare la sua situazione con i bianconeri. Con la Vecchia Signora, De Winter ha già collezionato alcune presenze anche con la formazione di Massimiliano Allegri, arrivando a esordire in Champions League: il suo futuro, comunque, resta tutto da scrivere, e a fine stagione il belga si siederà al tavolo con la Juve per valutare le possibili alternative.