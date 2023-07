Chi parte in difesa? Tra le cessioni nel mirino della Juventus c'è quella di Alex Sandro, ma non solo. L'esterno mancino, alla Juve dal 2015, è arrivato ormai alla fine della sua avventura bianconera, e per lui hanno iniziato a suonare le sirene arabe. Ma non è l'unico nel mirino della Saudi Pro League. Come spiega Tuttosport, l’Arabia Saudita ha puntato anche Leonardo Bonucci, che però sembra meno intenzionato a dire sì perché vorrebbe giocare il prossimo Europeo con l'Italia e non uscire dalle gerarchie azzurre.