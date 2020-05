Con 20 punti in più sulla seconda nella classifica di Serie B, il Benevento di Pippo Inzaghi sta già iniziando a costruire la squadra per il ritorno in A. I giallorossi potrebbero aprire una sinergia con la Juventus per portare in Italia il brasiliano Diego Rosa, centrocampista classe 2002 del Gremio che deve ancora debuttare in prima squadra: secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, il presidente del Benevento Vigorito potrebbe prelevare subito il giocatore - 11 presenze e 2 gol con l'Under 17 - con i bianconeri dietro l'operazione.