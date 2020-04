Ivan Rakitic è uno dei profili seguiti da diverse squadre per la prossima stagione. Il centrocampista saluterà il Barcellona, ma su di lui la concorrenza è folta. Infatti, secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, il croato è seguito in Italia da Juventus e Inter, in Europa da Siviglia e, soprattutto, Atletico Madrid. Diego Pablo Simeone, tecnico dei Colchoneros, lo avrebbe messo nel mirino e intende portarlo al Wanda Metropolitano nella prossima stagione. Juve e Inter avvisate, per arrivare a Rakitic sarà necessario lottare a suon di milioni. L’asta è partita.