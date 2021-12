Secondo quanto riferito dal sito spagnolo specializzato in trattative e calciomercato, Fichajes,net, la Juventus avrebbe messo nel mirino due calciatori che attualmente militano in Ligue 1, nel Paris Saint Germain. Si tratterebbe di due difensori. Il portale, infatti, parla di un interesse nei confronti di, terzino francese di 29 anni, e di, difensore centrale tedesco classe 1996. Entrambi sarebbero ritenuti cedibili dal club: il primo non è ancora sceso in campo in gare ufficiali, il secondo invece ha collezionato 13 presenze, 11 in Ligue 1 e 2 in Champions League, per un totale di 855 minuti (una media di 65 minuti a gettone).