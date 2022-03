L'eliminazione dalla Champions ha portato molti dubbi e poche certezze in tutto l'ambiente bianconero. Anzi, forse l'unica certezza emersa è che questa squadra ha bisogno di essere rinforzata adeguatamente nei reparti in cui presenta le maggiori lacune. Uno di questi è senza ombra di dubbio il centrocampo, ora più che mai al centro di un totale stato di emergenza anche in virtù delle numerose assenze che sono maturate in questo ultimo periodo, con la positività di Manuel Locatelli che va ad aggiungere ulteriore benzina sul fuoco.



GLI OBIETTIVI- Ecco perchè, la società della Continassa starebbe studiando le future mosse di mercato e i nomi che circolano lasciano ben sperare i tifosi juventini, desiderosi di vedere arrivare un colpo in perfetto stile Vlahovic. Quello mai dimenticato porta sempre al centrocampista francese Paul Pogba, in uscita dal Manchester United e che potrebbe ritornare all'ombra della Mole, anche se Madama avrebbe messo nel mirino due potenziali candidati. Si tratta di Frankie De Jong e di Ryan Graveneberch, con il primo che era già stato sondato nella finestra di gennaio e che ora potrebbe riprendere fortemente quota, come confermato anche dalla versione odierna del Corriere dello Sport. Diversa la situazione per l'olandese, dove la Juve avrebbe già avviato una trattativa e che vorrebbe concludere sulla base di 25 milioni di euro. L'ostacolo però, è rappresentato dalla richiesta dell'Ajax che per lasciar partire il suoi gioiellino vorrebbe almeno 35 milioni, oltre ad una folta concorrenza, pronta a darsi battaglia pur di aggiudicarsi il cartellino del classe 2003.



IN ORBITA - Ma le star di Barcellona ed Ajax, non sono gli unici giocatori che piacciono alla Juve. In queste ultime settimane infatti, sono state prese in considerazione anche altre candidature, come quelle di Jorginho o di Renato Sanches, con quest'ultimo che adesso sembrerebbe essere più vicino al Milan. Più abbordabile invece la pista che porta al Campione d'Europa, considerando soprattutto i problemi societari in cui è coinvolto il Chelsea da due settimane a questa parte. La volontà dell'ex regista del Napoli di ritornare in Italia è forte, ora bisognerà solo capire chi sarà il prescelto dalla Vecchia Signora.