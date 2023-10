Come riportato da TMW, si avvicina un ritorno in casa. Nei prossimi giorni, infatti, la dirigenza incontrerà Gian Marco, portiere classe 2001 attualmente svincolato ma con un recente passato in bianconero, per limare gli ultimi dettagli di un contratto biennale, che poi firmerà in tempi brevi. L'idea di mercato, come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, era nata alla Continassa subito dopo l'infortunio occorso a Giovanni, costretto ai box per un lungo periodo.