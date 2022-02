Zaniolo sì, o Zaniolo no. Alla Continassa si continua a lavorare su questo fronte, una pista che non è stata abbandonata e non lo sarà fino all'estate, quando la Juventus proverà l'affondo. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, in caso di mancato rinnovo con la Roma, i bianconeri sarebbero in pole position per l'acquisto del giovane talento giallorosso.