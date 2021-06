Non solo Morata. Le discussioni tra Juventus e Atletico Madrid non riguardano solo il futuro prossimo dell'attaccante che dovrebbe rimanere in bianconero anche il prossimo anno; nonostante i dirigenti della Vecchia Signora stiano cercando di abbassare il costo del rinnovo del prestito. Le due società potrebbero presto sedersi al tavolo delle trattative per altri due nomi, secondo quanto riporta La Stampa. I profili che interessano alla Juve sarebbero Saul e Angel Correa, mentre Dybala e Bentancur sarebbero gli obiettivi di Simeone.