Il nome di Nikola Milenkovic continua a restare in orbita Juve, ora alle prese con la cessione di Daniele Rugani che, molto probabilmente vestirà la maglia del Galatasaray nella prossima stagione. Per il centrale viola però bisogna stringere i tempi, dato che il club gigliato avrebbe fissato il termine ultimo per presentare offerte a riguardo. Offerte che fino a questo momento non sono state rinvenute e che di conseguenza, stanno spingendo il suo procuratore a guardare anche all'estero.