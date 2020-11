Tra gli attaccanti valutati dalla Juventus in estate prima di puntare su Alvaro Morata c'era anche Gerard Moreno. Il giocatore del Villarreal era uno degli osservati speciali negli ultimi mesi e il suo nome è ancora nei radar bianconeri. Secondo Todofichajes.com Paratici potrebbe tornare alla carica per l'attaccante valutato circa 30 milioni e sul quale c'è anche l'Atletico Madrid che vorrebbe reinvestire per Moreno l'eventuale incasso dalla cessione definitiva di Morata proprio alla Juve. Il Villarreal lo lascerà partire solo di fronte a offerte irrinunciabili.