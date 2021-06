In casa Juve sta (ri)prendendo corpo l'idea Milik. L'attaccante polacco, che nelle scorse sessioni di mercato è stato a un passo dai bianconeri, è stato riscattato dal Marsiglia dopo 10 gol in 16 partite in una seconda parte di stagione giocata da protagonista. Dopo soli sei mesi però il giocatore potrebbe lasciare la Francia e la Juventus ci sta pensando davvero. La richiesta dell'OM è di 20 milioni di euro.