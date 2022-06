Nahitan Nandez può tornare d'attualità per la Juventus. Lo riferisce l'Unione Sarda, secondo cui i bianconeri ora potrebbero inserire anche l'esterno Gianluca Frabotta per ammortizzare il costo: a gennaio l'uruguaiano era stato molto vicino all'approdo in bianconero in prestito per 3 milioni con un diritto di riscatto fissato a 15, ma ora le cifre sarebbero inferiori.