Tra i nomi accostati allaper il centrocampo, tra i profili più graditi dalla dirigenza, c'è. A raccontare le ultime sul centrocampista della Lazio è il Corriere dello Sport: "si raffredda decisamente l’idea che porta a Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio piace eccome e non certo da ora, ma non esistono le condizioni economiche per un investimento di tale portata. Da una eventuale cessione del serbo, infatti, il presidente Lotito intende ricavare almeno 55 milioni, richiesta fuori budget per il club della Continassa".