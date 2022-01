Nei giorni scorsi è tornata di moda l'ipotesi Arek Milik per la Juve, in cerca di un centravanti tanto più dopo la notizia della possibile partenza di Alvaro Morata. A fare il punto della situazione in merito all'attaccante polacco è TMW: reduce da un periodo poco felice in Francia, l'ex Napoli può finire sul mercato, ma l'intenzione del Marsiglia è quella di incassare una cifra vicina ai 15 milioni di euro, senza prendere in considerazione l'opzione di un prestito che invece sarebbe gradita alla Juve. Stando a queste condizioni, dunque, Milik non sembra più una pista probabile per i bianconeri.