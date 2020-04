1









La Juve continua a cercare un nuovo laterale difensivo. Diversi i profili presi in considerazione dal CFO bianconero Paratici. Tra questi c'è anche Thomas Meunier, terzino del PSG. Secondo quanto riferito dal media britannici, sia Juve che Inter sarebbero in corsa per il belga, che ha il contratto in scadenza a giugno 2020 con il club parigino. Le alternative per la Juve sono sempre le stesse: Achraf Hakimi, di proprietà del Real Madrid, nelle ultime due stagioni al Borussia Dortmund, e Layvin Kurzawa, che pure andrà a giugno in scadenza di contratto con il PSG.