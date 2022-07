Innanzitutto va liberato spazio, perché al momento il reparto è composto da nove giocatori (compresi i tre giovani Miretti, Fagioli e Rovella, dal futuro incerto). Tra la ricerca di un rinforzo in difesa e del vice di Dusan Vlahovic, però, lacontinua a pensare anche al regista, ruolo per cui l'opzione più concreta e realistica resta al momento Leandroin uscita dal, grande amico di Angel Di Maria. Lo riporta Calciomercato.com, sottolineando anche che il principale indiziato alla cessione è, che è fuori dal progetto e non partirà nemmeno per la tournée americana per problemi fisici.