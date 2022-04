Una delle priorità in casa Juve è quella di rinnovare il reparto arretrato, considerando la posizione ancora in bilico di Rugani e l'età avanzata di gente come Bonucci e Chiellini, con il solo de Ligt che non basta per reggere un intero reparto. Tra i vari nomi che da tempo circolano nel quartier generale della Continassa, si sarebbe aggiunto anche quello di un altro Campione d'Europa. Stando a quanto riportato da Il Messaggero infatti, Madama starebbe sondando il terreno anche per il centrale della Lazio Francesco Acerbi.