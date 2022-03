La partita con l'Inter sarà probabilmente l'ultima spiaggia per continuare a cullare il sogno scudetto custodito nel profondo dell'animo da ogni tifoso juventino. Ma è bene ribadire quali erano gli obiettivi prefissati da Madama appena due mesi fa, con la parola scudetto che rimbalzava come un'utopia dalle parti della Continassa. Ed è proprio nel quartier generale della Juve che si stanno studiando le mosse per arrivare allo start della prossima stagione in pole position, cercando di perfezionare e completare la rosa in ogni sua imperfezione. IN CORSIA - E' chiaro che i reparti in cui la Vecchia Signora dovrà apportare dei rinforzi sono noti, con maggior attenzione per centrocampo e difesa, senza però trascurare anche le corsie esterne. Su questo fronte uno dei più candidati a lasciare la Mole è il brasiliano Alex Sandro, ormai certo del suo divorzio dalla Juve dopo le notizie emerse nella mattinata di oggi che, hanno praticamente sancito quella attuale come l'ultima stagione dell'ex Porto al servizio dei bianconeri. Ecco dunque, che il club piemontese avrebbe già messo nel mirino quelli che potrebbero cogliere l'eredità lasciata da Alex Sandro. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com infatti, si sarebbe iniziato a sondare il terreno per l'esterno dell'AZ Alkmaar Wijndal. La chiave sta negli ottimi rapporti costruiti nel tempo tra la dirigenza bianconera e il procuratore del giocatore, ancora una volta Mino Raiola. L'alternativa è un nome già noto alla Juve e si tratta di Emerson Palmieri, reduce da una grande stagione al Lione ma che farebbe volentieri ritorno in patria. Qui però bisognerebbe trovare un punto di incontro, dato che i francesi vorrebbero lasciarlo partire solo a titolo definitivo, contro la volontà di Madama, intenzionata a percorrere la via del prestito.