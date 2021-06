Un altro nome per la porta. Il vice Szczesny potrebbe non essere Mattia Perin, ma un'altra importante conoscenza della Serie A. Potrebbe essere Salvatore Sirigu, portiere classe 1987 del Torino e della nazionale, il secondo di Szczesny alla Juventus. Secondo quanto riportato da La Stampa, infatti, il portiere dovrebbe rescindere il contratto che lo lega al Toro per un'altra stagione ed essere così libero di scegliersi una squadra di proprio gradimento.