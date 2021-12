Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la Juventus ha come priorità l'acquisto di un centravanti nel mercato di gennaio.non hanno convinto,è spesso infortunato,è troppo acerbo. Il sogno da mesi è, che continua a rifiutare la proposta di rinnovo della, ma il cartellino costa parecchio e diverse big straniere sono davanti ai bianconeri. Il piano B porta a Scamacca, che però piace tantissimo anche all'Inter.La pista meno complicata sembrerebbe dunque quella che porta a, classe '87, che in Italia ha segnatoincon la maglia del. L'uruguaiano vuole lasciare il Manchester United, il contratto col club scade a giugno ma tutte le parti in causa risolverebbero volentieri prima la situazione:, alle prese con il problema al cuore die con i problemi fisici di, sarebbero le due favorite nella corsa all'ex Palermo.Cavani chiede un contratto di un anno e mezzo, la Juve non la considera una pista prioritaria per l'età e per l'ingaggio, circa. Ma i bianconeri hanno un disperato bisogno di un centravanti che segni.