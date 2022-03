"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". Chissà che questa frase non possa presto essere adattata anche a Paul Pogba e alla Juve... Il centrocampista francese resta un grande sogno per il club bianconero. Tra gli obiettivi della dirigenza per l'estate c'è proprio un colpo importante per la mediana, e l'ex mai dimenticato è il primo giocatore sulla lista dei desideri. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Vecchia Signora proverà ad anticipare la concorrenza sfruttando i buoni rapporti con Mino Raiola: in questo senso un primo contatto c'è già stato, con la richiesta allo staff del "Polpo" di avvisare in caso di offerte (di rinnovo o da altri club), per capire se ci sono i margini per poterle pareggiare.

La Juventus - scrive sempre la rosea - sa bene di poter reggere il gioco fino a un certo punto: Pogba ha un contratto in scadenza nel 2022, e prenderlo a zero sarebbe sicuramente un affare, ma al Manchester guadagna intorno ai 15 milioni di euro netti a stagione, e a queste cifre il club di Agnelli non è competitivo. Il campione del Mondo, insomma, dovrebbe fare un sacrificio: i bianconeri stanno iniziando a ragionare su una base di 7,5 milioni di euro (lo stesso ingaggio di Vlahovic) più bonus per tre stagioni. Peraltro, grazie al Decreto Crescita, il francese costerebbe al lordo la metà rispetto al serbo. Allegri, intanto, sta già lavorando sottotraccia, per cercare di convincere Pogba a riunirsi a lui a Torino. In amore, del resto, qualche sacrificio è necessario. La storia può ricominciare, a patto che da entrambe le parti ci sia la volontà di fare un passo verso l'altro.