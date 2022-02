Si infiamma la corsa per Bremer. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il difensore del Torino, obiettivo di mercato della Juve, piace molto al Bayern Monaco, che al termine della stagione perderà Sule a parametro zero e ha in mente di operare un investimento per rinforzare un reparto nel quale gli oltre 40 milioni di euro versati per Upamecano l'estate scorsa non hanno ancora ripagato le attese. Su di lui, comunque sono forti anche il Milan e soprattutto l'Inter, che però, prima di un eventuale assalto, dovrà avere la certezza di individuare un acquirente per De Vrij, che dovrà essere piazzato per circa 20 milioni di euro.